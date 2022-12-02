Silahlı kavgada yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde aynı aşirete bağlı iki ailenin fertleri arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrası hastanede tedavi altına alınan şahıslardan biri hayatını kaybetti.

Kavga, Çarşamba günü Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Karacadağ Caddesi üzerinde yaşandı. Aynı aşirete bağlı aile fertleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda 4 kişi yaralandı. Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Kaya (33), Sinan K. (53), Aslan K. (36) ve Ali K. (22) tedavi altına alındı. Durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan İsmail Kaya, dün gece hayatını kaybetti.