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Silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti

Niğde’de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 1 kişi, sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

Asayiş 19.07.2021, 15:25
Silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti
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Niğde’de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 1 kişi, sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Niğde Oto Galericiler Sitesinde bir galerinin önüne araçla gelen Kazım C. (45), daha önce husumetli olduğu kişilerin iş yerine pompalı tüfekle ateş etti. İş yerinde bulunan kişiler de saldırıya ateşle karşılık verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan Kazım C. ve M.Ö, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazım C., burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgisi olduğunu belirtilen şüpheliler A.İ.Ö VE S.Ö’yü gözaltına aldı.
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