Silahlı kavgada öldürülen gencin cenazesi ailesine teslim edildi

Gaziantep’te husumeti iki grubun silahlı kavgasında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki Cumali Geriş’in cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi 21 nolu sokakta meydana gelmiş ve iddiaya göre, sokakta karşılaşan husumetli iki grubun silahlı kavgasında 2’si ağır 4 kişi yaralanmıştı. Kavga sırasında yaralanan 18 yaşındaki Cumali Geriş ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Cenaze ailesine teslim edildi

Hayatını kaybeden 18 yaşındaki gencin cenazesi, öğle saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı

Öte yandan, bir kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kavga sonrasında geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği vurgulandı.