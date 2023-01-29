Silahlı kavgada mermiler iki otomobile isabet etti

Antalya’da silahlı kavgada tabancadan çıkan mermiler iki otomobile isabet etti. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4300 Sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki 36 AAF 852 plakalı otomobilinin yanın gelen Emrah Ekinci, aracının sağ arka kapısında bir kurşun izi gördü. Bunun üzerine Ekinci, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, 07 AGK 572 plakalı otomobilin arka camına da bir kurşunun isabet ettiğini belirledi. İki aracın birbirine yakın olması nedeniyle polisler, sokak üzerine boş kovan araması yaptı. Aramada toplamda 5 adet kovana ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından araç sahipleri polis merkezine gidip şikayetçi oldu. İlk belirlemelere göre, sokakta yaşanan bir silahlı kavgadan seken kurşunların araçlara isabet ettiği üzerinde duruluyor. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.