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Silahlı kavgada kapı önünde oturan hamile kadını yaraladılar
ADANA’DA 3 KİŞİ, YAN BAKMA MESELESİ YÜZÜNDEN KAVGA ETTİKLERİ ŞAHIS İLE 3 AYLIK HAMİLE KADINI YARALADI.
Asayiş 23.07.2020, 18:54
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Adana’da 3 kişi yan bakma meselesi yüzünden kavga ettikleri şahıs ile 3 aylık hamile kadını yaraladı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ç. (21) 2 gün önce aynı mahallede bulunan komşularıyla yan bakma meselesi yüzünden tartıştı. Akşam saatlerinde sokakta tekrar karşılan taraflar küfürleşmeye başladı. Daha sonra eve giden Hasan Ç.’ye av tüfeğiyle ateş açıldı. Bu sırada kapı önünde oturan 3 aylık hamile Fatma P. hafif şekilde yaralandı. Fatma P. ve Hasan Ç. hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 3 zanlı kısa sürede silahla birlikte yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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