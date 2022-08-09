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Silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavga sonucu ağır yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 09.08.2022, 11:50
Silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavga sonucu ağır yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi üzerinde Ş.A. ile Celal Kabakaya arasında silahlı kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.A. ile C.K. birbirlerine ateş ederek yaraladı. Kendi araçları ile Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kadar giden yaralılar, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaşanan olayda ağır yaralanan ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Celal Kabakaya, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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