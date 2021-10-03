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Silahlı kavgada 5 kişi tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz 1 Ekim günü 3 iki aile arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili olarak gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 03.10.2021, 21:05
Silahlı kavgada 5 kişi tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz 1 Ekim günü 3 iki aile arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili olarak gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 1 Ekim günü iki aile arasında çıkan "çocuk tartışması" büyüyünce silahlı kavgaya dönüştü. Aralarında husumet oluşan iki ailenin üyeleri yolda karşılaştı. Kamyonet içerisinde yolcu koltuğunda bulunduğu öğrenilen Selçuk K. (25) ile Ferdi K. (18) henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından yaylım ateşine tutuldu. Olay yerinde ağır yaralanan Selçuk K. ile Ferdi K. isimli şahsın yanı sıra yoldan geçen Hanife Tarcan isimli kadın yaralandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı genişleten ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Ş.K., E.K., S.K., H.D., Ş.B., İ.D., M.Ş.S. ve V.D. olmak üzere 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden mahkemeye çıkartılan Ş.K, Ş.B, İ.D, M.Ş.S. ve V.D. tutuklanırken, H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.K. ve S.K. ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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