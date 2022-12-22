Silahlı kavga sonrasında iki mekan da mühürlendi

Sakarya’da 1 kişinin ölümü, 6 kişinin de yaralanması ile neticelenen silahlı çatışma olayının yaşandığı ki alkollü eğlence mekanı zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Olay, 17 Aralık gece saat 01.10 sıralarında Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanında meydana gelmişti. Mekanda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralanmıştı. 7 tabanca ve 2 tüfeğin de ele geçirildiği soruşturma çerçevesinde 6’sı hastanede tedavi altında toplam 20 şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri sonrasında 19 Aralık günü adliyeye sevk edilen ve 2’si adli kontrol şartı olmak üzere toplam 14 şüpheli serbest kaldı. Bu çerçevede hastanede gözaltında bulunan şüphelilerden de 3’ü de tedavisi sonrasında dün emniyete götürüldü. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

O mekanlar mühürlendi

Konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği olayda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünden Adapazarı Belediyesine her iki mekanın da mühürlenmesine ilişkin gerekli yazı gönderildi. İki mekana da işletmelerinde bulunan malzemelerini tahliye edebilmeleri için belirli bir süre verildi. Mekanların boşaltılması sonrasında ise polis denetiminde zabıta ekipleri her iki mekanı da mühürledi. Olaya dair inceleme ve adli süreç devam ediyor.