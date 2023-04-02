Silahlı kavga olayıyla ilgili yakalanan 3 kişiden 2’si tutuklandı

Eskişehir’de iki grup arasında meydana gelen ve 1’i yaralı 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Fevziçakmak Mahallesi, Eryörük Sokak’ta geçtiğimiz gün meydana gelen silahlı kavga sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışmalar sonucu hastanede tedavisi tamamlanan Cevdet D. ile Ramazan Ç. ve Dudunur Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Ç. ile Cevdet D. tutuklanırken, Dudunur Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda sırtından vurularak ağır yaralanan 15 yaşındaki R.K.’nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.