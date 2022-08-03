Silahlı çatışmanın ortasında kalan anne ve 2 çocuğu yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada, yolan geçen anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Esmer Çayır Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sokak ortasında 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle av tüfeklerinin kullanıldığı silahlı çatışma yaşandı.

O sırada yoldan geçen 32 yaşındaki anne H.E. ile çocukları F.E. (4) ve M.E. (1) silahlardan çıkan saçmalarla vücutlarının değişik yerlerinden hafif yaralanırken, 3 araç da seken saçmalardan hasar gördü.

Yaralı anne ve çocukları olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, anne ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, çatışmanın yaşandığı cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, olaya karışan kişileri tespit etmek amacıyla çalışma başlattı.