Silahlı çatışmada başından vurulan kişi öldü

Adana’da iki grup arasında çıkan çatışmada bir kişi tabanca ile başından vurularak öldü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mesut Toprak ve karşı taraftaki kişi ve kişiler birbirlerine tabanca ile defalarca ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda Mesut Toprak kafasından vuruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından vurulan Mesut Toprak’ın öldüğü belirledi. Mesut Toprak’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olay yerinde çok sayıda farklı çaplarda boş kovan ve Mesut Toprak ait olduğu değerlendirilen tabanca buldu. Boş kovanlarda delil çalışması yapıldı.

Olayı gerçekleştiren kişi ve kişilerin kimliği tespit etme çalışmaları devam ediyor.