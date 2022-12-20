Silahlı çatışmada adliyeye sevk edilenler serbest kaldı

SAKARYA (İHA) – Sakarya’da iki alkollü eğlence mekanı sahipleri ve çalışanları arasında çıkan 1 kişinin ölümü, 6 kişinin de yaralanması ile neticelenen silahlı çatışmada adliyeye sevk edilen 12’si serbest bırakılırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, 17 Aralık gece saat 01.10 sıralarında Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanın içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı cadde üzerinde bulunan iki ayrı eğlence mekanı sahipleri ve çalışanları arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki tarafın birbiriyle girdiği ve dakikalarca süren silahlı çatışma esnasında 21 yaşındaki Ahmet Toykar hayatını kaybederken, M.Ş., C.Y., N.C., B.G., İ.K. ve T.K. isimli 6 kişi de yaralandı. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekiplerince olaya ilişkin 6’sı hastanede tedavi altında olmak üzere toplam 20 şüpheliyi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 14’ü, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemleri sonrasında geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edilmişti. Şüpheliler 2’si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan, 6 kişi de hastanedeki tedavilerinin ardından emniyete götürülecek.