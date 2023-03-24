Silahla yaralamaya ev hapsi

Samsun’da bir kişiyi tabancayla yaralayan şahsa çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçeli ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Batıpark tören alanı açık otopark içerisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan akrabası Ahmet S.’ye (32) tabancayla ateş açan B.M.(25) sağ bacağından yaralayıp kaçtı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan B.M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.M. elektronik kelepçeli ev hapsi uygulanmasına karar verilip serbest bırakıldı.