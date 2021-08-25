banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Deterjanların içeriği değişsin
Deterjanların içeriği değişsin
Zonguldak'ta cami inşaatına hilafet bayrağı astılar
Zonguldak'ta cami inşaatına hilafet bayrağı astılar
ABD'de uçak otoyola acil iniş yaptı: 2 yaralı
ABD'de uçak otoyola acil iniş yaptı: 2 yaralı
İstanbul’un Kiralıkta Yükselişe Geçen Mahalleleri
İstanbul’un Kiralıkta Yükselişe Geçen Mahalleleri

Silahla yaralamaya 2 gözaltı

Samsun’da bir kişinin silahlı yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Asayiş 25.08.2021, 14:07
Silahla yaralamaya 2 gözaltı

Samsun’da bir kişinin silahlı yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.K.(26) dizinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili R.O.B.(28) ve M.K.’yi (25) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan R.O.B. ve M.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Yorumlar (0)
31°
açık