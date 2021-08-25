Silahla yaralamaya 1 tutuklama

Samsun’da bir kişinin silahlı yaralanması olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.K.(26) dizinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili R.O.B.(28) ve M.K.’yi (25) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan R.O.B. ve M.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.O.B. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.K. ise mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.