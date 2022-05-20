Silahla yaralamada aracı kullanan yakalandı

Samsun’da evinden çay içmek için dışarı çıkan 25 yaşındaki genci tabancayla kafasından vuran şahıs kayıplara karışırken, olayda aracı kullanan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki mobilyacı H.İ.D., evinden çay içmek için dışarı çıktı. H.İ.D. çay ocağı önünde otururken silahlı saldırıya uğradı. Kafasından vurulan H.İ.D. ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan H.İ.D. ameliyata alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada otomobil ile olay yerine gelen E.K.’nin aracın içinden tabancayla ateş edip kaçtığını tespit etti. Saldırının gerçekleştiği otomobilin sürücüsü E.S., Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Firarda olan E.K.’nin yakalanmasına çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.