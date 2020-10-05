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Silahla yaralama şüphelisinin evinden uyuşturucu tarlası çıktı

ANTALYA'DA JANDARMANIN SİLAHLA YARALAMA ŞÜPHELİNİN EVİNDE YAPTIĞI ARAMADA 1017 KÖK HİNT KENEVİRİ VE 4.134 GRAM MUBAR ESKAR GELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 05.10.2020, 10:52
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Silahla yaralama şüphelisinin evinden uyuşturucu tarlası çıktı

Antalya’da jandarmanın silahla yaralama şüphelinin evinde yaptığı aramada 1017 kök Hint keneviri ve 4.134 gram kubar esrar gele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elmalı ilçesinde meydana gelen silahla yaralama olayı sebebiyle Jandarma şüpheli M.D.’nin Dereköy mahallesindeki evinde arama yaptı. Elmalı ilçe Komutanlığı Yuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri evin arkasındaki bahçe kısmında ağaçların arasına gizlenmiş 4 bin 134 gram kubar esrar, 18 gram kenevir tohumu ve 1017 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından M.D., tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

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