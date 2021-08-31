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Silahla yaralama şüphelisine elektronik kelepçeli ev hapsi

Samsun’da annesine küfür ettiği iddia edilen şahsı tabancayla yaralayan bir kişi çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılıp ev hapsi uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 31.08.2021, 14:46
Silahla yaralama şüphelisine elektronik kelepçeli ev hapsi

Samsun’da annesine küfür ettiği iddia edilen şahsı tabancayla yaralayan bir kişi çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılıp ev hapsi uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.P. (26), annesine küfür ettiği iddia edilen H.B.’yi (51) tabancayla her iki ayağından vurarak yaraladı. Özel bir hastaneye kaldırılan H.B. tedavi altına alındı. C.P. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen C.P. çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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