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Silahla yaralama olayının şüphelisi yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde silahla yaralama olayına karışan 2 şüpheli yakalandı.

Asayiş 13.04.2021, 14:31
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Silahla yaralama olayının şüphelisi yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde silahla yaralama olayına karışan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi 2817 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Murat A. (36) adlı kişi ile E.Y. (31) ve F.S. (31) isimli şahıslar henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y.’nin, üzerinde bulundurduğu silahla Murat A.’yı sol bacağında yaraladığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan Murat A.’nın tedavisi devam ediyor. Olaydan sonra firar eden E.Y. ile F.U. adli şüpheliler suç aletiyle birlikte polis tarafından yakalandı.
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