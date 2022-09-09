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Silahla yaralama olayının şüphelisi kovalama sonucu yakalandı
Samsun’da bir kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle polis tarafından arandığı iddia edilen şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
Asayiş 09.09.2022, 16:11
Samsun’da bir kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle polis tarafından arandığı iddia edilen şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 gün önce silahlı saldırıya uğrayan Ş.O. yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen S.D. ise kayıplara karıştı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Ş.D.’yi yaşanan kovalama sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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