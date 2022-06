Silahla yaraladığı 2 kişiyi hastaneye bırakıp kaçtı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, silahla yaraladığı 2 kişiyi hastaneye getirdikten sonra kaçtı. Polis zanlıyı saklandığı evinde yakaladı.

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi sulama kanalının yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.T. (37), H.D. (35) ve A.T. (31) adlı şahıslar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre A.T., üzerindeki silahla S.T.’yi boynundan, H.D.’yi de ayağından vurarak yaraladı. A.T., daha sonra yaralıları aracıyla Tarsus’ta özel bir hastaneye bırakıp kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, zanlıyı Mithatpaşa Mahallesi’nde saklandığı evinde olayda kullandığı iddia edilen tabancayla birlikte yakaladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.T.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.