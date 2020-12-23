Silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Osmaniye’de psikolojik sorunları olduğu bildirilen bir kişi, tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 30’lu yaşlardaki F.K. isimli şahıs motosikleti ile geldiği Karaçay mesire alanında vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri F.K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahsın yanında bir tabanca buldu.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi tabuta konularak otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.