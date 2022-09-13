Silahla vuruldu kanlar içerisinde vatandaşlardan yardım istedi

Malatya’da kullanılmayan bir bina içerisinde silahla iki bacağından vurulan şahıs yaralandı. Vatandaşlardan yardım isteyen şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara Caddesi üzerinde kullanılmayan bir binadan silahla vurulduğunu belirterek vatandaşlardan yardım isteyen şahsı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, iki bacağına da isabet aldığı belirlenen 37 yaşındaki Fatih E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan şahıs polise verdiği ilk ifadesinde tanımadığı bir kişi tarafından tabancayla açılan ateş neticesinde yaralandığını belirttiği öğrenilirken, olay yerinde inceleme yapan ekipler toprağa gömülü bir adet tabanca ile kürek buldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.