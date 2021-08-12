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Silahla vuruldu, cebindeki 1 Euro hayatını kurtardı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi yaralandı. Vurulan şahsın cebindeki 1 Euro ise hayatını kurtardı.

Asayiş 12.08.2021, 17:57
Silahla vuruldu, cebindeki 1 Euro hayatını kurtardı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi yaralandı. Vurulan şahsın cebindeki 1 Euro ise hayatını kurtardı.

Olay, Kocaali ilçesi Yalı Mahallesi’nde bulunan terminal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö. isimli şüpheli aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen H.K. idaresindeki aracı durdurdu. Aracı durduran şüpheli C.Ö., yanındaki silah ile H.K.’ya ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun H.K.’nın cebinde bulunan 1 Euro’ya isabet etti. Cebindeki demir para sayesinde ölümden dönen H.K. olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgeye gelen polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, yaralı H.K.’nın, Almanya’dan Kocaali’ne iznini kullanmak için geldiği öğrenildi.
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