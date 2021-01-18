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Silahla vurulan şahıs akaryakıt istasyonuna sığındı
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde silahla vurulması sonucu yaralanan şahıs, aracıyla benzin istasyonuna giderek yardım istedi.
Asayiş 18.01.2021, 19:18
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde silahla vurulması sonucu yaralanan şahıs, aracıyla benzin istasyonuna giderek yardım istedi.
Olay, Başiskele ilçesi Seymen Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. (36) otomobiliyle cadde üzerindeki akaryakıt istasyonuna girdi. Silahla vurulduğunu söyleyen şahıs yardım istedi. Akaryakıt istasyonu çalışanları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı vatandaş ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın sol dizinden vurulduğu belirlendi.Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.
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