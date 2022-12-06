Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir odunluğun arkasında silahla vurulan 3 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlçenin Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir odunluğun arkasında dün meydana gelen olayda, doktor H.Ç. ile S.Ç ve eşi E.Ç silahla vurulmuş halde bulundu. Doktor H.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, S.Ç. ve eşi E.Ç. ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Hakkari’de otopsi işlemleri tamamlayan doktor H.Ç. ile S.Ç. ve eşi E.Ç. sabah saatlerinde toprağa verilmek üzere Yüksekova’ya getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından 3 kişinin cenazesi Akalın Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayda hayatlarını kaybeden S.Ç. ve E.Ç. çiftinin 3 çocukları da olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.