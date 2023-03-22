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Silahla öldürmeye teşebbüse 8 yıl 9 ay hapis
Samsun’da bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan şahıs yargılandığı mahkemece 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Asayiş 22.03.2023, 15:38
Samsun’da bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan şahıs yargılandığı mahkemece 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun’un Atakum ilçesinde Haziran ayında meydana gelen olayda, silahlı saldırıya uğrayan Ö.K. yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen S.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan S.B.’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.