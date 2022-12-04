Silahla marketi gasp edip kaçan şahıs yakalandı

Kocaeli’de markete giren şahıs sahibini önce silahla tehdit edip sonra gasp etti. Olayın ardından kaçan şahıs 2 gün sonra yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 1 Aralık Perşembe günü Derince Çınarlı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete gelen bir şahıs yanındaki silahla market işletmecisini tehdit ederek gasp etti. Şahıs olayın ardından kaçarken market sahibi durumu emniyet güçlerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahsı yakalama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 3 Aralık Cumartesi günü isminin B.O. olduğu tespit edilen şahıs suç aleti olan silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. B.O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.