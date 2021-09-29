’Silahla intihar girişimi’ ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde elinde silah olan bir adamın intihar edeceği ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Olay, ilçeye bağlı Gülüç köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir fabrika güvenlik görevlisi, 25-30 yaşlarında bir erkeğin kafasına silah dayayarak köprü altına gittiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler ile birlikte bölgeye 112 sağlık ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler dikkatli bir şekilde köprünün alt kısmına inerek şahsı aradı. Takviye ekiplerin de geldiği bölgede geniş çaplı arama çalışması yapıldı. Polis ekipleri, güvenlik görevlisinden de detaylı bilgi aldı. Aramada şahsa ulaşılamadı. Ekipler, incelemelerin ardından olay yerinden ayrıldı.