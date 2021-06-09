banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Hadi Özışık'dan yeni Sedat Peker açıklaması
Hadi Özışık'dan yeni Sedat Peker açıklaması
İsmail Saymaz Veyis Ateş gerçeğini anlattı!
İsmail Saymaz Veyis Ateş gerçeğini anlattı!

Silahla havaya ateş eden zanlılar yakalandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahla havaya ateş açma olaylarına karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 09.06.2021, 12:16
Silahla havaya ateş eden zanlılar yakalandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahla havaya ateş açma olaylarına karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bağlarbaşı Mahallesinde havaya ateş etmek suretiyle vatandaşları rahatsız eden kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ikamette eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda 1 adet 9.65 mm çapında tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet 9,65 mm MKE yapımı fişek, 2 adet yivsiz av tüfeği, 8 adet 12 kalibre kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili A.M, H.M, Y.M. hakkında soruşturma başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
25°
az bulutlu