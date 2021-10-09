Silahla çevreye ateş açıp işyerinin camlarına zarar verdi

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bir şüpheli silahla çevreye ateş açtı. Bir işyerinin camları kırılırken olayda yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Mithat Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. A.E. isimli şüpheli olay yerine gelerek havaya ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun bir işyerinin camına isabet etti. Şans eseri olayda yaralanan olmazken ekipler şüpheliyi arama çalışması başlattı.