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Silahla ateş açan 4 kişi, sahte parayla yakalandı

Hatay’da silahla ateş açan 4 şüpheli sahte parayla yakalandı.

Asayiş 16.06.2021, 14:33
Silahla ateş açan 4 kişi, sahte parayla yakalandı

Hatay’da silahla ateş açan 4 şüpheli sahte parayla yakalandı.

Antakya’ya bağlı Ekinci Mahallesinde gerçekleşen silahla ateş açma konusuna karışan araçta bulunan 4 şüpheli şahıs Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalandı.

Şahısların yapılan üst aramalarında 10 adet sahte 200 TL banknot ve 28 adet sahte 100 TL banknot olmak üzere toplam 4 bin 800TL sahte para, 0,6 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi.

H.K, Y.A, M.G ve H.K isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında parada sahtecilik suçundan adli işlem yapıldı.
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