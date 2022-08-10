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Silahını temizleyen itfaiye eri yanlışlıkla karısını öldürdü

Arnavutköy’de silahını temizleyen itfaiye eri, silahının ateş alması sonucu yanlışlıkla karısını vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, itfaiye eri ise gözaltına alındı.

Asayiş 10.08.2022, 22:08
Silahını temizleyen itfaiye eri yanlışlıkla karısını öldürdü

Arnavutköy’de silahını temizleyen itfaiye eri, silahının ateş alması sonucu yanlışlıkla karısını vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, itfaiye eri ise gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Belgin Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Abdüllatif D. odada ruhsatlı silahını temizlerken, silahının bir anda ateş alması sonucu, o sırada aynı odada bulunan eşi Zeynep D.’yi vurdu. Zeynep D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abdüllatif D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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