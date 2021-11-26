Silahını temizleyen babanın kazara vurduğu oğlu hayatını kaybetti

Bolu’da silahını temizleyen baba, silahın ateş alması sonucu 10 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu.

Olay, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk babası M.K., evinde silahını temizlediği sırada silah ateş aldı. Çıkan mermi 10 yaşındaki oğlu Ö.E.K.’nin göğsüne isabet etti. Silahtan çıkan mermiyle kanlar içinde yerde kalan çocuk, babası tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaldırıldığı hastanede 2 saat boyunca hayatta kalma mücadelesi veren Ö.E.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan baba M.K., emniyetteki işlemleri sonrasında savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden Ö.E.K. ise merkeze bağlı Susuzkınık köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.