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Silahını temizlerken yanlışlıkla kendini vurdu
Kocael’de silahını temizleyen şahıs, silahın kazayla ateş alması sonucu kendini vurdu.
Asayiş 17.01.2021, 16:01
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Kocael’de silahını temizleyen şahıs, silahın kazayla ateş alması sonucu kendini vurdu.
Olay, saat 14.00 sıralarında Tepeköy Mahallesi’ndeki bir binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.İ. silahını temizlerken silahın ateş alması sonucu yanlışlıkla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan E.İ., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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