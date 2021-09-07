Son Dakika
Yılın tatlısı: Soğuk Baklava! Soğuk baklava nasıl yapılır? İşte Masterchef'in son bölümünde yapılan soğuk baklava tarifi...
Silahını temizlerken kazara kendini vurdu
Elazığ’da bir kişi, iddiaya göre evde temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı.
Asayiş 07.09.2021, 10:33
Elazığ’da bir kişi, iddiaya göre evde temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı.
Olay, İzzetpaşa Mahallesi İzzetpaşa Caddesinde bulunan 5 katlı bir binanın 3’üncü katında meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen vatandaş, iddiaya göre, evde silahını temizlerken, silahın ateş alması sonucu yaralandı. Silah sesini duyan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.