Silah sesine giden polis, bir şahsın üzerinde kurusıkı yakaladı

Tekirdağ Çorlu’da silah sesinin geldiği parka giden polis ekibi, yakaladıkları bir şahsın üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, huzur bozan magandalara göz açtırmıyor. Cemaliye Mahallesi eski Gaziler Parkı mevkiinde silah sesi duyuldu. İhbar üzerine bölgeye giden Devriye Ekipler Büro Amirliği ekibi, bir şüpheliyi yakaladı. Kaba üst yoklaması yapılan M.E.B. isimli şahsın üzerinde 1 adet kurusıkı tabanca ve boş kovan ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürülen M.E.B. hakkında işlem başlatıldı.