Silah kaçakçılığından gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye sevk edildi

Adana’da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir grubun silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Polis, savcılıktan alınan izinle 3 ay boyunca çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonucunda bugün şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı. Eş zamanlı olarak özel harekat polisinin de katılımıyla 22 adrese 13 Nisan günü yapılan baskında 20 zanlı gözaltına alındı. Baskında evlerde yapılan aramalarda 1 otomatik tabanca, 16 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 7 şarjör, 117 değişik çaplarda mermi, 436 gram esrar, 12 kök Hint keneviri, 37 namlu ucu ve matkap, 2 tabanca gövdesi ve silah yapımında kullanılan çeşitli çap ve ebatlarda malzeme ele geçirildi. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.