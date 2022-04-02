Silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonun İstanbul ayağında gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve kaçak silah imalathanelerine yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Rize, Kastamonu ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. 2 kaçak silah atölyesini basan ekipler 2’si kurusıkı olmak üzere 40 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 58’i tabancaya, 6’sı da av tüfeğine ait toplam 64 şarjör ile bu silahlara ait çeşitli çapta fişek ve silah parçalarının ele geçirmişti.

Operasyonun İstanbul ayağında gözaltına alınan 37 şüphelini emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 21’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 16 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.