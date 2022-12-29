Sıla Şentürk cinayetinde katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi

Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü öldüren Hüseyin Can Gökçek’in "Tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına Sıla Şentürk’ün annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk hazır bulurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da dosyaya katılım talebi mahkeme heyetince kabul edildi. Sanık Hüseyin Can Gökçek ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Yapılan duruşmada mahkeme heyeti Gökçek’in maktul Sıla Şentürk’e yönelik eylemi nedeniyle "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçunun sabit görülerek sanığın TCK’nın 81-1’e maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

İşlediği cinayetten dolayı pişmanlığını dile getiren sanık Hüseyin Can Gökçek ise "Daha önceki duruşmalarda da ifade ettiğim gibi çok pişmanım. Böyle bir suçtan dolayı ailemin yüzüne bile bakamıyorum. Bunu yaptığım için psikolojim bozuk. Çok pişmanım” ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Giresun’un Bulancak ilçesinde 16 yaşındaki Sıla Şentürk, internette tanıştığı Hüseyin Gökçek tarafından 16 Şubat 2022 tarihinde evinde bıçaklanarak öldürüldü. Bıçaklayan sanık Gökçek, Ankara’dan kızla görüşmek üzere Giresun’a geldiği belirlendi. İkilinin geçen yıl internet ortamında tanıştığı, aileler arasında yapılan nişanın 3 bozulması üzerine Hüseyin Gökçek’in barışmak için Ankara’dan Giresun’a geldiği ve barışmak istemeyen Sıla Şentürk’ü evinde boğazını ve vücudunun çeşitli yerlerini keserek öldürmüştü. Olayın ardından Sanık Gökçek, Ordu-Giresun Havaalanı’nda Ankara’ya gitmek isterken yakalanmıştı.