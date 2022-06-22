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Sikkeleri satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Manisa’nın Akhisar ilçesinde elindeki 10 adet çeşitli ebatlardaki tarihi sikkeleri satmak isteyen şahıslar jandarmaya suçüstü yakalandı.

Asayiş 22.06.2022, 20:10
Sikkeleri satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Manisa’nın Akhisar ilçesinde elindeki 10 adet çeşitli ebatlardaki tarihi sikkeleri satmak isteyen şahıslar jandarmaya suçüstü yakalandı.

Manisa’nın Akhisar ilçesi Kayalıoğlu Mahallesinde saat 14.00 sıralarında E.D. (20) ve İ.A. (19) isimli şahısların ellerinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmaya çalışacakları istihbaratını alan jandarma komutanlığı tarafından görevlendirilen 2 sivil jandarma devriyesi 10 adet tarihi değeri olduğu düşünülen sikke ile birlikte şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüpheliler alınan ifadelerine müteakip serbest bırakıldı.

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