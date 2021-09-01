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Sıkışan minibüs sürücüsünü itfaiye kurtardı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Asayiş 01.09.2021, 13:58
Sıkışan minibüs sürücüsünü itfaiye kurtardı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Orhangazi-Yeniköy kara yolu üzerinde meydana geldi. Orhangazi’den Yeniköy istikametine doğru seyir hâlinde olan Mustafa Yıldırım (68) idaresindeki 16 R 8044 plakalı minibüs, tâli yoldan ana yola çıkmak isteyen Hüseyin Işık (65) idaresindeki 16 VN 709 plakalı kamyona çarptı. Mustafa Yıldırım şoför kabininde sıkıştı. Minibüs sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bacağından hafif yaralanan ve yürüyerek ambulansa binen yaşlı adam Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

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