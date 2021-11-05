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Şike davasına bakan 38 hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı

“Futbolda Şike Kumpası” davası olarak bilinen soruşturma ve kovuşturmada usul ve yasaya aykırı işlemler yaptıkları gerekçesiyle haklarında inceleme başlatılan 38 hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerin değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

Asayiş 05.11.2021, 14:20
Şike davasına bakan 38 hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı

“Futbolda Şike Kumpası” davası olarak bilinen soruşturma ve kovuşturmada usul ve yasaya aykırı işlemler yaptıkları gerekçesiyle haklarında inceleme başlatılan 38 hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerin değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

“Futbolda Şike Kumpası” davası olarak bilinen soruşturma ve kovuşturmada usul ve yasaya aykırı işlemler yaptıkları gerekçesiyle haklarında inceleme başlatılan 38 hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım ve İlhan Yüksel Ekşioğlu müşteki olarak yer aldı. İddianamede aralarında firari savcı Zekeriya Öz’ün de bulunduğu 38 hakim savcı ise şüpheli olarak iddianamede yer aldı. İddianamede müşteki Aziz Yıldırım’ın avukatı aracılığı ile verdiği şikayet dilekçesinin ardından şüpheli hakim savcılar hakkında HSK 2. Dairesi’nin kararı ile kovuşturma izni verildiği belirtildi.

"Kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar vermemişlerdir"

Şüphelilerin “Futbolda Şike Kumpası” davası olarak bilinen soruşturma ve kovuşturmada yargı yoluyla futbol camiasını dizayn etmek ve Fenerbahçe Spor Kulübünü ele geçirerek dönemin kulüp başkanı Aziz Yıldırım’ı tasfiye etmek amacıyla yapmış oldukları yargısal faaliyetlerinde anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar vermedikleri iddianamede belirtildi.

İddianamede hakim ve savcıların maddi gerçeğin ortaya çıkmasına çalışmadıkları aktarıldı

Şüphelilerin bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleriyle hiçbir biçimde bağdaşmayacak şekilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanmasının içine girerek örgüt hiyerarşisi, ideolojik bağlılık duyguları ve örgütün talimatıyla kolluk görevlileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği de iddianamede açıklandı. Hakim ve savcıların maddi gerçeğin ortaya çıkmasına çalışmadıkları ve tarafsızlık, doğruluk, tutarlılık ehliyet ve liyakat ilkelerine aykırı davrandıkları da iddianamede belirtildi.

İddianamede 38 şüphelinin ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede 38 şüphelinin Yargıtay’da yargılanmaları için haklarında son soruşturmanın açılması kararı verilmesi talep edildi.

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