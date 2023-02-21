Siirt’ten giden ekip Hatay’da şantiye kurdu

Siirt Valiliği koordinasyonunda, Siirt Belediyesi ve Siirt İl Özel İdaresi tarafından Hatay’da tam teşekküllü bir şantiye kurdu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremin ardından Siirt Belediyesi ve İl Özel İdaresi bölgeye sevk ettiği ağır iş makineleri ve araç gereçlerle Hatay’da şantiye kurarak çalışmalara başladı. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu koordinesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Hifzullah Canpolat’ın sevk ve idaresinde, Siirt Belediyesi ile İl Özel İdare ekiplerince kurulan şantiye ile arama-kurtarma, enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra, barınmadan beslenmeye kadar pek çok alanda hizmet vereceği belirtildi.