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Siirt’ten deprem bölgesine destek: 45 kişilik ekip yola çıktı
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilen depremin hemen ardından Siirt’ten 45 kişilik destek ekibi Diyarbakır’a hareket etti.
Asayiş 06.02.2023, 07:29
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilen depremin hemen ardından Siirt’ten 45 kişilik destek ekibi Diyarbakır’a hareket etti.
Ekipte; AFAD personeli, UMKE sağlık görevlisi, İtfaiye, Özel İdare personeli ve çok çok sayıda iş makineleri yer alıyor.