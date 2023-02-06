Siirt’ten deprem bölgesine destek: 45 kişilik ekip yola çıktı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilen depremin hemen ardından Siirt’ten 45 kişilik destek ekibi Diyarbakır’a hareket etti.

Ekipte; AFAD personeli, UMKE sağlık görevlisi, İtfaiye, Özel İdare personeli ve çok çok sayıda iş makineleri yer alıyor.