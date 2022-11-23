Siirt’te yol ortasında kadını darbeden şahıs yakalandı

Siirt kent merkezinde bir kadını darbeden şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında ve ulusal basında çıkan ’Siirt’te kadına şiddet’ videosuna yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma çerçevesinde, darp olayıyla ilgili Y.K.’nin yakalandığı belirtilip, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor” denildi.