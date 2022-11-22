Siirt’te yol ortasında kadına şiddet kamerada

Siirt kent merkezinde bir kadın, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından darp edildi, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi hastane caddesinde yaşandı. Bir kadın, yol ortasında tartıştığı kimliği belirsiz şahıs tarafından darp edildi. Şahıs, yere düşen kadına vurmaya devam ederken, aldığı darbelerle yere düşen kadına, çevredekiler yardım etti.

O anları bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.