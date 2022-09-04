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Siirt’te yılanın soktuğu çocuk hastaneye kaldırıldı
Siirt’in Baykan ilçesine yılanın soktuğu 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 04.09.2022, 12:08
Siirt’in Baykan ilçesine yılanın soktuğu 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Atabağı beldesinde ailesi ile beraber tarlaya giden O.B., yılan tarafından ısırıldı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.B., tedavi altına alındı.
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