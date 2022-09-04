Siirt’te yılanın soktuğu çocuk hastaneye kaldırıldı

Siirt’in Baykan ilçesine yılanın soktuğu 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Atabağı beldesinde ailesi ile beraber tarlaya giden O.B., yılan tarafından ısırıldı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.B., tedavi altına alındı.