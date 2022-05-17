Siirt’te yamaçtan kopan dev kaya parçaları korkuttu...O anlar kamerada

Siirt kent merkezine 15 kilometre uzakta bulunan Botan Çayı’na dağ yamacında bulunan dev kaya parçaları bir anda çöktü. Çökmenin meydana geldiği alan da tur teknelerinin orada bulunmaması bir faciayı önledi.

Alınan bilgilere göre, Botan Çayı’nda dağ yamacında dev kayaların bulunduğu alanda aniden çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği esnada orada bulunan bir vatandaş o anları cep telefon ile anbean kaydetti.

Yaşanan çökmenin aşırı yağışlardan dolayı meydana geldiği öğrenilirken, tur teknelerinin orada bulunmaması faciayı önledi.

(SD-RK-Y)