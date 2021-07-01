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Siirt’te yakıt kazanlarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Siirt’te eski kapalı cezaevinde bulunan yakıt kazanlarının kaldırılması için başlatılan çalışmalar sonucu alev alan kazanların zamanında söndürülmesi, olası faciayı önledi.

Asayiş 01.07.2021, 11:30
Siirt’te yakıt kazanlarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Siirt’te eski kapalı cezaevinde bulunan yakıt kazanlarının kaldırılması için başlatılan çalışmalar sonucu alev alan kazanların zamanında söndürülmesi, olası faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre yangın, kent merkezi eski kapalı cezaevinde meydana geldi. Cezaevinde devam eden çalışmalar esnasında alanda bulunan üç kazanın yenilenmesi için başlatılan çalışma esnasında kazanların alev alması sonucu yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar durumu Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

İtfaiyenin zamanında müdahalesi olası faciayı da önlemiş oldu.
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